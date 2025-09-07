Nasunog nga bahin sa Bankal Elem. School temporaryo nga gi-cordon

Human sa sunog nga nakadaot sa pipila ka classrooms, ang Bankal Elementary School nibutang og ali sa usa ka bahin sa ilang lugar aron maseguro ang kaluwasan sa mga tinun-an.
Si School Principal Evelyn Orongan, sa interbyu sa telepono niadtong Dominggo, Septiyembre 7, 2025, nipasabot nga gibutangan og ali ang apektadong lugar aron luwas ang palibot alang sa mga estudyante ug dili maundang ang klase.
Matod ni Orongan, ang maong mga lakang girekomendar sa Department of Education's (DepEd) Lapu-Lapu City Schools Division Office.
WA MAUGDAW
Giklaro ni Orongan nga ang stockroom ug laing tulo ka classrooms wala maugdaw, sukwahi sa unang nigawas nga balita.
Iyang gipasabot nga ang mga karaang libro ug electric fan sulod sa maong stockroom mao ra ang nasunog, samtang ang pundasyon ug atop sa mga naapektuhang classroom wa maunsa.
Sa sayo pa, ang sunog nasugod sa stockroom sa eskwelahan niadtong Setyembre 5, niresulta sa pagkadaot sa stockroom ug tulo ka classrooms.
Ang inisyal nga imbestigasyon nag-ingon nga ang sunog gikan sa kuryente duol sa entrance sa stockroom.
Ang sunog niresulta sa gibanabana nga P720,000 nga danyos, ug walay nasamdang mga estudyante o staff atol sa hitabo.
Matod ni Orongan, samtang ang ubang mga building sa eskuwelahan nagpabilin nga maagian, ang stockroom ug 10 ka classrooms nga konektado sa parehong linya sa kuryente temporaryong sirado.
Kini makaapekto sa 472 ka kindergarten ug Grade 5 nga mga estudyante.
Aron maseguro ang magpadayon ang klase, ang eskuwelahan nag-implementar og half-day nga session ug gibalhin ang mga klase ngadto sa ubang magamit nga mga lawak.
Adunay request letters nga ipadala sa City Engineering Office (CEO) ug sa Fire Department karong Lunes, Setiyembre 8.
Matod ni Orongan, kini nga mga sulat nagtumong sa paghangyo og inspeksyon sa apektadong lugar gikan sa CEO ug pagpangayo og permiso sa Fire Department aron ilabay ang mga sunog nga educational materials sa stockroom.
Iyang gidugang nga ang gisunog nga mga libro nagpabilin nga nag-aso.
Ang Bankal Elementary School adunay 3,723 ka mga estudyante ug 83 ka classrooms. / DPC