Nasunogan, namatyan pa

Naugdaw ang usa ka balay gumikan sa kandila nga gidagkutan sud sa kuwarto sa kabanay nga namatay sa Purok Narra 3, Brgy. Tayud, lungsod sa Liloan, amihanang Sugbo sa alas 9:30 sa buntag sa Lunes, Hunyo 24, 2024.

Kini ang gibutyag ni F02 Alvin Delara, Liloan fire investigator nga gikahinabi sa Superbalita Cebu pinaagi sa telepuno.

Ang balay nga nasunog usa ka andana nga made of light materials nga iya ni Roberto Caparuso, 65 , minyo.

Sa interview ni F02 Delara nasayran nga ang inahan ni Caparuso namatay sa Dominggo sa gabii, Hunyo 23, gumikan sa katiguwang na.

Ila kining gidala ni Caparuso sa punerarya aron ma process ug maembalsamar samtang ilang gidagkutan og kandila ang lawak sa iyang inahan.

Hayan naupos ang kandila o natumba nga nimugna og sunog.

Wa na man ang ilang balay, ang ilang inahan hayaon sa kapilya.

Giisa sa first alarm ang sunog nga na under control alas 9:39 sa buntag ug na fire out alas 10:10 sa buntag.

Nagbilin kini og danyos nga P7,500. / DVG