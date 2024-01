Nasunogan sa Brgy. Basak nakadawat og hinabang

Nakitambayayong si Cebu City South District Representative Eduardo Rama Jr., sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7 ug Integrated Bar of the Philippines (IBP) Cebu City Chapter, sa paghatag og hinabang sa kapin 150 ka mga pamilya nga nabiktima sa sunog sa Sitio Kanipaan, Barangay Basak Pardo niadtong Enero 6, 2024.

Ang kongresista, pinaagi sa DSWD 7, niapud-apod og family food packs ngadto sa 152 ka mga pamilya niadtong Miyerkules, Enero 17 sa Basak Community School diin temporaryong gipapuyo ang mga pamilya.

Nitambong atol sa distribution sila si DSWD 7 Assistant Regional Director Tonyson Luther Lee ug Basak Pardo Barangay Captain Dave Tumulak, kauban ang barangay officials.

Atol sa iyang pakigpulong, si Kongresista Rama niingon nga ilang gihangyo ang nasudnong kagamhanan nga doblehon ang tabang sa mga biktima sa sunog sa dakbayan sa Sugbo sanglit sagad sa mga insidente sa sunog mahitabo sa dakbayan ilabi na sa south district.

“Never lose hope, the government is trying its best to serve you, naa man gani moy private sector nga nagtabang nimo karon,” matod sa kongresista.

Gihangyo usab niya si Lee nga mohatag og dugang hinabang sa mga biktima ug makig-ala­yon ang iyang buhatan sa Cebu City Government ug National Housing Authority alang sa housing materials nga ihatag sa mga biktima.

Si Kongresista Rama sa pakigtambayayong sa IBP Cebu City Chapter nihatag usab og libreng legal nga serbisyo ngadto sa mga biktima.

Ang IBP Cebu City Chapter nagserbisyo sa kinatibuk-an nga 98 ka mga kliyente diin sila nag-draft og 183 ka legal nga dokumento ug 84 ka legal nga dokumento atol sa ilang “Operation Tabang Legal Aid Caravan and Humanitarian Mission.”

Ang executive director sa legal aid nga si Atty. Mary Grace Her­mo­­sa Casano niingon nga si Kongre­sista Rama nakigtagbo nila sa miaging tuig alang sa pakigtambayayong sa libreng legal aid sa matag higayon nga adunay mga kalamidad sa dakbayan la­kip na ang mga insidente sa sunog. / PR