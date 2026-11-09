Nasunogan sa Labogon nakadawat og ayuda gikan sa BSP Mandaue

Moabot sa 104 ka pamilya nga nasunogan sa Barangay Labogon, Dakbayan sa Mandaue ang nakadawat og relief goods atol sa Outreach Program nga gihimo sa Area VI – BoyScout of the Philippines (BSP) Mandaue City Division Scouting Committee niadtong Sabado sa ala 1 sa hapon, Nobiyembre 7, 2026, sa Labogon Elementary School Gymnasium.
Lakip sa mga nadawat sa matag pamilya ang 5 ka kilo nga bugas, canned goods, noodles, ug personal hygiene nga panginahanglanon.
Ang programa kabahin sa padayon nga pagserbisyo sa komunidad, paghatag og tawhanong tabang ug promotion sa Scout Oath and Law.
Matod sa Division Memorandum No. 0499, s. 2026 nga giluwatan ni Dr. Bianito A. Dagatan, ang Schools Division Superintendent sa DepEd Mandaue, nga ang BSP
Outreach program usa ka inisyatiba nga nagpakita sa pasalig sa mga scout sa pagserbisyo sa katawhan isip usa sa mga nag-unang prinsipyo sa Boy Scout of the Philippines (BSP).
Si Jastine Acasio, usa sa mga beneficiary nagkanayon nga mapasalamaton siya sa Ginuo nga nagpadala og mga tawo nga nitabang nila aron nga makapadayon sa pagpanikaysikay sa kinabuhi.
Ang tema sa maong kalihukan mao ang, “Scouts Bayanihan: Tulong sa Nasunugan”. / Marvin G. Quilaquil