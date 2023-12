Nasunogan sa Lapu hatagan og pamlete

Ang Lapu-Lapu City Social Welfare Development Office (CSWDO) mohatag og pamasahe sa mga biktima sa sunog nga niigo sa Sitio Sta. Maria sa Barangay Pusok nga gustong mopuyo sa mga kabanay o higala gawas sa siyudad.

Kini ang bugtong paagi aron ma-decongest ang evacuation center, matod ni Junard Abalos, officer in charge sa CSWDO.

Ang sunog niadtong Disyembre 12, 2023 nakaguba sa 600 ka mga balay, nga nakaapekto sa kapin sa 8,000 ka mga indibidwal.

Si Abalos nitug-an sa SunStar Cebu nga numero uno nilang hagit kon hinabang ang hisgutan mao ang gidaghanon sa mga biktima.

“The figures are overwhelming. As you can see, the number has reached 8,021 individuals, or a total of 1,577 families,” matod ni Abalos.

Giangkon niya nga nasurpresa ang local government unit kay dili pa igo ang evacuation center aron ma-accommodate ang tanang nasunogan.

Mao nga ang CSWDO nagtanyag sa paghatod sa mga biktima ngadto sa ilang mga kabanay sulod sa Metro Cebu, matod niya.

Kon ang mga biktima andam nga mopauli sa ilang mga probinsya, ang buhatan andam mohatag kanila sa plete.

Samtang, nanawagan si Abalos sa publiko nga modonar og tubig, pagkaon ug hygiene kits alang sa mga biktima.

Matod niya nga ang mga butang mahimo’ng ihulog sa Disaster Risk Reduction Management Office atbang mismo sa Hoops Dome sa Barangay Gun-ob.

Ang mga giandam alang sa konsumo nga pagkaon o init nga pagkaon mahimong dad-on direkta sa evacuation center sa ilawom mismo sa Mandaue-Mactan Bridge duol sa Barangay Pajo, dugang niya.

Ang CSWDO kasamtangang nag-cross matching sa mga biktima aron pagsiguro nga sila bona fide nga mga residente nga apektado sa sunog aron maproseso ang ilang financial assistance.

Makadawat og P15,000 ang mga tag-iya kansang balay nangaguba. Kadtong nakaangkon og kadaut ang balay makadawat og P10,000. Ang mga nag-abang ug nakigbahin makadawat og P5,000 ug P3,000, matag usa.