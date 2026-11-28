Giapud-apod sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang emergency shelter assistance nga moabot sa P30,000 ngadto sa 48 ka mga pamilya nga nabiktima sa sunog sa tulo ka mga barangay sa buwan sa Nobiyembre.
Gihatag ang maong hinabang pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) ug City Social Welfare and Development Office (CSWDO).
Gihimo kini human ang tulo ka sunog sa dakbayan niining buwana nga miresulta sa pagkawala sa panimalay sa daghang residente.
Sa maong mga insidente, duha niini sa Barangay Looc niadtong Nobiyembre 1 ug sa Gun-ob niadtong Nobiyembre 4 nga ang nikalas og kinabuhi ug niangol sa ubang mga molupyo. Samtang sa Barangay Canjulao niadtong Nobiyembre 1 gihapon, pipila ka mga balay ang naugdaw ug daghang pamilya ang nawad-an og kapuy-an.
Tungod sa kadaot sa ilang kabtangan, napugos ang mga apektadong pamilya sa pagpangita og temporaryong kapasilungan gikan sa trahedya.
Matod ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan, gituyo ang maong hinabang aron matabangan ang mga biktima sa pagpangita og kasamtangang kapuy-an ug matubag ang ilang dinaliang panginahanglan.
Giangkon ni Chan ang kalisod nga giatubang sa mga pamilya sa pagbangon pag-usab human sa sunog, apan gipasalig niya nga magpadayon ang kagamhanan sa pagtabang sa mga Oponganon panahon sa krisis.
Base sa datos sa City Public Information Office,
23 ka mga pamilya ang nakadawat sa Barangay Canjulao, 13 sa barangay Gun-ob ug 12 sa Barangay Looc.
Nagkadaiya ang kantidad nga nadawat sa matag pamilya base sa gidak-on sa kadaot sa ilang panimalay ug sa ilang kahimtang sa pagpuyo.
Sa totally damaged , ang mga tag-iya og balay nakadawat og P30,000 ug ang partially damaged ; tag P10,000 samtang ang mga nakig-ipon og puyo tag P8,000 ug ang mga nag-abang; P5,000 / DPC