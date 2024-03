Nasunogan sa Looc di na makabalik sa dapit

Dili na tugotan nga makabalik sa pagtukod og balay ang mga nasunogan niadtong Martes sa udto, Marso 12, 2023, sa Sityo Under the Bridge, Barangay Looc, Dakbayan sa Mandaue.

Kini ang gipahibalo ni Looc Barangay Captain Raul Cabahug sa Huwebes, Marso 14, 2024, subay sa mando sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue

Si Cabahug niingon nga ang Mandaue City Government nakahukom nga i-reblock ang maong dapit ug tukoran og temporaryo nga housing site aron kabalhinan sa mga biktima sa sunog.

Ang reblocking naglakip sa pagdugang sa gintang tali sa matag balay aron limitahan ang pagkaylap sa kayo ug dunay igong access ang emergency responders.

Hinuon, ang relocation site anha gihapon sa Barangay Looc sa kilid sa University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue Campus (UC-LM), subay sa dalan paingon sa Barangay Opao nga gitawag og Sitio Riverside.

Una nang namahayag si Cabahug nga ang Sitio Under the Bridge nga usa ka nationally-owned property ug gikonsiderar nga danger zone.

“Aduna nama’y panghitabo nga wala gyud nato damha. Mao na nga atong ikuan nga di na sad ni sila mabalik para di mausab ning maong panghitabo. Pung pa sa mayor nga mura tag sirang plaka. Puhon na sad magtukod under the bridge. Wala ta kahibaw unsay mahitabo,” matod ni Cabahug.

Si Cabahug nipahibawo usab sa ilang tuyo nga ibalhin ang Looc Barangay Hall ug ilang gihatagan og gibug-aton ang kamahinungdanon sa maong lakang tungod kay ang lugar, apil na ang Sityo Under the Bridge, kinahanglang itudlo nga “no-build zone.”

Kini nga mga dapit nahimutang sa kasamtangan nga mga balaod ug mga polisiya isip mga easement area nga wala girekomendar nga puy-an sa tawo. Kini tungod sa posibleng kapeligru nga ilang mahatag sa kinabuhi ug kabtangan sa tawo.

TEMPORARYO

Sa pagkakaron, nakakaplag na og temporaryong kapuy-an ang mga biktima sa sunog sa Looc Gymnasium ug Cesar Cabahug Elementary School nga kilid sa gym.

Temporaryo nga gisuspenso sa elementarya ang klase aron mapadali ang pagbakwit sa mga nasunogan. Apan nihisgot si Cabahug nga mohimo sila og coordination meeting bahin niini aron malikayan nga mabalda og dugay ang klase sa mga tinun-an.

Sa pagkakaron, giokupar na sa mga nasunogan ang tanang 26 ka classroom sa maong tunghaan.

KINAHANGLAN

Gumikan niini, nangayo si Cabahug og mga donasyon sa pagkaon, ilabina ang mga de lata ug instant noodles, o bisan unsa nga pagkaon nga dili daling madaut.

Tumong mao ang pagtabang sa mga biktima sa sunog nga makakuha og pinansyal nga tabang alang sa pagtukod pag-usab sa ilang mga panimalay ug sa pagbangon.

Giawhag usab ni Cabahug ang pagdonar og mga hapin sa higdaanan ug kutson tungod kay kadaghanan sa mga biktima nangatulog sa mga banig.

Si Juanito Cantero, assistant regional director sa Department of Social Welfare and Development Central Visayas (DSWD-7), nitaho nga nakaapud-apod sila og 530 ka family food packs matag pamilya ubos sa representasyon ni Ako Bisaya Partylist Representative Sonny Lagon pinaagi sa DSWD’s Assistance to Individuals In Crisis Situations (AICS) nga programa niadtong Huwebes. / HIC