Nasuta nga naa’y angol si Mobley

Nasuta nga nakasinati og left calf strain ang usa sa mga pambato sa Cleveland Cavaliers nga si Evan Mobley human sa ilang kadaugan batok sa Orlando Magic, 114-98, niadtong Martes, Enero 27, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Susihon og balik ang kondisyon ni Mobley inig labay sa usa ngadto sa tulo ka mga semana aron masuta kon unsa ka grabe ang iyang pagkaangol.
Si Mobley, kinsa usa ka All-Star ug kasamtangang Defensive Player of the Year, nag-average og 20 puntos ug siyam ka rebounds sa 2025-26 season. / Gikan sa wires