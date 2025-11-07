Natabunan naugkat na ang tanan

Naugkat na ang nahabiling missing sa usa ka pamilya nga natabunan sa yuta ang ilang panimalay sa Sityo Taguon, Barangay Sapangdaku bukirang dapit sa Siyudad sa Sugbo atol sa bagyo niadtong Nobiyembre 7, 2025.
Ang katapusan nga naugkat nga gihulagway ni Senior Fire Officer 3 Wendell Villanueva sa Cebu City Fire Station nga dugta na ang lawas mao si Kylle Andrey Llevado, 21.
Nahimutang siya sa labing lawom nga bahin sa yuta nga maoy hinungdan nga dugay siya nga nakuha. Una na nga naugkat nga wala nay kinabuhi ang iyang inahan ug amahan nga silang Misael Llevado, 53, ug Alicia, 43 lakip na ang kamaguwangang anak nga si Laurence, 23. / AYB