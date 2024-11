Natagak sa hotel, patay

Usa ka langyaw nga turista ang gituohang natagak gikan sa ika-12 nga andana sa usa ka hotel sa North Reclamation Area, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo, atbang sa North Bus Terminal, ala 1:40 sa kaadlawon, Lunes, Nobiyembre 25, 2024.

Ang biktima giila nga si Liu Wen-Feng, 52, Taiwanese National, giingong construction inspector sa Bafang Engineering Corporation sa nasod sa Taiwan ug kasamtangan nga nagpuyo sa hotel sa naasoy nga dapit.

Ang Mabolo Police Station nakadawat og alarma alas 2 sa kaadlawon ug sa ilang pag-abot sa lugar naabtan nila ang biktima nga wala nay kinabuhi sa kilid nga bahin sa building sa hotel.

Tungod sa kataas sa nahagbungan, nakaangkon kini og grabe nga kadaot sa lawas nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon.

Mga dispatcher sa North Bus Terminal ang unang nakabantay nga dunay nilagubo sa kilid sa hotel nga una nilang pagtuo nga debris lang ang natagak apan sa ilang pagsusi, usa kini ka tawo.

Dali sila nga nanawag sa security personnel ug nipabihibawo nga dunay tawo nga natagak sa ilang building.

Si Police Major Romeo Caacoy Jr., hepe sa Mabolo Police Station 4, nagkanayon nga nagpadayon pa ang ilang imbestigasyon kon duna bay foul play sa kamatayon sa maong langyaw.

"Tua pa man ang atong mga imbestigador sa area, na­ngayo tag kopya sa CCTV para makita gyud nato kon wala bay foul play, kon nilayat ba gyud to siya, natagak or wala ba to siya gituyo og kuan..," matod ni Caacoy.

Sa impormasyon nga nadawat ni Caacoy nga grupo sila nga mibisita sa Dakbayan sa Sugbo diin ang kauban niini pulos mga trabahante sa ilang kompanya sa Taiwan.

Manguli na unta gahapon (Lunes) ang biktima uban sa iyang mga kauban nga turista apan natagak na hinuon kini sa hotel.

Sulod sa kwarto sa hotel duna kini kauban nga duha ka Taiwanese nga mihatag na sa ilang pamahayag sa mga imbestigador.

Sigon sa duha nga wala sila masayod tungod kay pulos sila nakatulog ug gipahibawo na lang sila nianang buntag nga dunay nahulog.

"Actually turista ni sila, 5 days ra ni sila kuyog ang iyang mga kauban sa company niari sila as tourist nya mouli na unta ni sila karon," dugang ni Caacoy.

Padayon pa nga gisubay sa mga imbestigador kon milayat ba ang biktima o natagak kini pinaagi sa pagpaubos sa autopsy sa patayng lawas niini. / AYB