Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 13-anyos nga lalaki human matagak sa sapa ug nalumos sa Barangay Kabalaasnan, Lungsod sa Dumanjug alas 11:40 sa buntag niadtong Sabado, Nobiyembre 21, 2026.
Ang biktima usa ka tinun-an sa Grade 8 nga residente sa Barangay Masa sa maong lungsod.
Base sa impormasyon gikan sa Dumanjug Municipal Police Station ug sa pamahayag sa igsuong babaye sa biktima, nagkalos sila og tubig sa maong dapit niadtong tungora.
Sa dihang padulong na silang mamauli dala ang ilang kinalos nga tubig, kalit lang nga nawagtang sa iyang luyo ang biktima.
Nadunggan na lang niya nga nangayo na og tabang ang iyang igsuon human kini matagak sa sapa, nga gihulagway nga lapas sa tawo ang giladmon niini.
Dali niyang giadto ang nahimutangan sa 13-anyos ug nangayo og panabang sa mga tawo sa palibot aron ma-rescue kini. Apan bisan sa paningkamot sa igsuon ug sa mga silingan, nitidlom gyud ang biktima ug wala na nila kini mabitad.
Nagpatabang na sila sa ubang residente hangtod nga niabot ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection (BFP). Malampuson nga nakuha ang biktima gikan sa tubig, apan wala na kiniy panimuout o unconscious.
Dali siyang gidala sa Barili District Hospital, apan gideklara kini nga dead on arrival. /