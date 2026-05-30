Nataktak nga trabahante sa Lapu nakadawat og tag-5 kls. nga bugas

Gipangulohan ni Lapu-Lapu City Mayor Cindi King-Chan ang pag-apud-apod og tag-5 ka kilo nga bugas ngadto sa 109 ka mga natangtang sa trabaho nga mga Oponganon niadtong Mayo 29, 2026, didto sa hawanan sa Public Employment Service Office (PESO).
Ang maong pagpang-apud-apod gipahigayon sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO),ubos ni Ma. Shiela Baylosis, inabagan ni PESO Manager Kim Francisco.
Sa iyang mensahe, gipasaligan ni Mayor King-Chan ang mga trabahante nga ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu magpadayon sa paghatag og mga alternatibong kahigayonan ug mga malungtarong programa sa panginabuhian.
“Rest assured na dili ta mohunong hangtod dili mo matagaan ug other opportunities ug livelihood,” matod sa mayor.
Nagpadayag usab sa iyang dakong pasalamat sa kagamhanan sa siyudad ang usa sa mga benepisyaryo nga si Glenda Daño tungod sa dinalian nga tabang nga gihatag ngadto sa mga apektadong trabahante.
“Nakatabang siya sa amoa, kay pila na ka days dili mi makapalit og bugas, dako-dako sad ni’g tabang ang nadawat namo karon,” matod niya.
Atol sa maong kalihukan, gipaubos usab ang mga benepisyaryo sa usa ka orientation bahin sa Sustainable Livelihood Program (SLP), nga naghatag og pinansyal nga tabang alang sa mga kuwalipikadong indibidwal.
Kini nga inisyatiba kabahin sa paningkamot sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa paghatag og dinalian nga ayudang relief ug malungtarong kahigayonan sa panginabuhian alang sa mga apektadong trabahante ug sa ilang mga pamilya. /