Natapsingan sa SUV, napantok; namatay

Bisan nga wala direkta nga naligsan sa SUV ang 77-anyos nga ginang nga nilabang sa C. Padilla Street, Barangay San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo niadtong mga alas 6 sa gabii, Dominggo, Nobiyembre 8, 2026, apan namatay kini gumikan sa head injury nga iyang naangkon.
Ang Barangay Kapitan sa San Nicolas Proper nga si Clifford Niñal nibutyag sa dihang nahinabi sa GMA Regional TV Balitang Bisdak nga ang maong biktima igo lang natapsingan sa SUV.
“Either naigo sa side mirror ug natumba, posible nga napantok sa kalsada. Abi gani nako nga okay ra (wala maligsan) but sad to say namatay gyud ang maong tiguwang,” tipik sa pamahayag ni Niñal.
Gihulagway niya nga kurbadahon ang maong kalsada og posible nga nagtan-aw ang drayber sa SUV sa right side sa iyang pagliko ug wala makabantay sa tawo nga nilabang ilabi nga aduna pay e-bike sa atubangan.
Matod pa sa kapitan nga hinay ang dagan sa SUV niadtong higayuna base sa pag-review sa CCTV footage.
“Disgrasya lang gyud to… wa tuyoa,” pamahayag ni Niñal.
Gidayeg sab niya ang mga sakay sa maong SUV nga nagpakabana ug dali nga nitabang sa biktima ug naningkamot nga madali sa pagdala sa ospital ug wala mosibat ang drayber.
Nasayran nga nilabang ang biktima aron sa pagpalit og tubig imnunon sa atbang nga kalsada, kay matod pa nga iyang gisugo ang iyang anak apan wala mosugot.
Hinungdan nga napugos ang 77-anyos nga biktima sa paglabang aron mopalit og tubig ngadto sa automated tubig machine. / FVQ