National Police Clearance bldg. sa Sawang Calero gibuksan

Pormal nga gibuksan ang bag-ong bilding sa National Police Clearance nga nahimutang sa Sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office (CCPO), Tupaz Street, Barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Ang proyekto gitukod ug gipundohan sa Advisory Council sa Sawang Calero Police Station aron mapalapad ug mapaduol sa katawhan ang serbisyo sa kapulisan.
Nangulo sa ribbon-cutting si Ma. Yvonne Caña Barandog, chairman sa Advisory Council, uban sa mga miyembro niini.
Matod ni Barandog, gitukod ang pasilidad aron mas dali ug komportable alang sa publiko ang pagkuha sa National Police Clearance.
Gilauman nga makabenepisyo niini ang pito ka barangay, lakip ang Calamba, Suba, Pasil, Sawang Calero, Pahina San Nicolas, ug San Nicolas Proper. / AYB