National Police Clearance office gibuksan sa Mabolo police

Di na maglisud ang publiko kon mokuha og National Police Clearance sa Mabolo Police Station human kini gibuksan niadtong Biyernes, Hulyo 12, 2024 kilid lang sa police station.

Matod ni Police Major Romeo Caacoy Jr., hepe sa Mabolo Police Station, nga ang bag-ong lukatanan sa police clearance proyekto sa ilang Police Advisory Council.

Nigasto ang mga miyembro sa Mabolo Police Station Advisory Council og P250,000 aron makahimo sa maong opisina nga kompleto na sa mga gamit sama sa computers ug air-conditioning unit.

Gawas niini, nakatigum usab ang Mabolo police pinaagi sa council og P160,000 atol sa ilang gipahigayon nga fun run sa miaging semana.

Ang kita sa fun run gipalit nila og computers, printers ug uban pang office equipment nga makatabang sa operation sa Mabolo Police Station.

“Makita nato before ang atoang national clearance office nag-usa lang intawon sa atoang investigation room. Gamay kaayo siya og area unya apiki kaayo para sa atoang manguhaay og police clearance. So, nag initiate atoang police station in partnership sa atoang advisory group para mahamugaway,” matod ni Caacoy.

Gipahibawo ni Caacoy nga matag adlaw mo-cater ang Mabolo Police Station og 70 ngadto sa 100 ka tawo ang molukat og National Police Clearance ilabi na kadtong mokuha og lisensya sa armas ug uban pa. Gidayeg usab ni Police Colonel Ireneo Dalogdog ang advisory council tungod sa maayo nga proyekto nga nakatabang sa operation sa kapulisan. / AYB