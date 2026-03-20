National Shrine of St. Joseph, nangandam na para mahimong Basilica ang status

Gilusad sa National Shrine of St. Joseph ang ilang inisyal nga disenyo ug P100-milyunes nga proyekto, samtang nanawagan og panaghiusa sa katawhan aron hingpit nga makab-ot ang tinguha niini nga mailang usa ka basilica.
Atol sa panagtigom sa mga stakeholders niadtong Marso 19, gipakita sa mga lider sa simbahan ug mga planner ang preliminary schematic design sa shrine.
Kini naglatid sa mga himuon nga kausaban aron makab-ot ang mga gikinahanglan nga rekisitos para sa status nga basilica.
Ang maong presentasyon nahimo usab nga higayon aron maapil pag-ayo ang komunidad sa maong proyekto nga gibanabana nga mokantidad og kapin sa P100 milyunes.
Si Fr. Ian Fel Balankig, sakop sa Team of Pastors sa shrine, niingon nga ang katuyoan sa maong tigom mao ang paghatag sa mga stakeholders og pagbati nga sila tag-iya usab sa maong proyekto.
“Kon ang mga tawo mobati nga sila kabahin sa proyekto, mas sayon nga mahuman ang konstruksyon. Mao nga among gipakita ang tanang plano aron bisan kon naay lain-laing kontraktor, mosunod sila sa usa ka hiniusang plano ug magpabilin kita sa schedule,” matod niya.
Gidasig niya ang mga pamilya ug indibidwal sa pagsuporta sa inisyatiba pinaagi man sa pagpundo sa specific nga bahin sa plano o pinaagi sa bisan unsang kantidad sa donasyon. Ang simbahan nagtinguha nga maduso ang aplikasyon niini ngadto sa Roma pag-abot sa 2029.
Si Architect Roy John de Guzman, ang nangulo sa design team, niasoy nga ang kasamtangang plano mahimo pa nga mausab pinaagi sa mga konsultasyon.
Ang disenyo nagtinguha nga ipabilin ang interior o sulod sa simbahan ug i-extend ang architecture sa sulod ngadto sa gawas nga bahin.
Sundon sab ang Neoclassical ug impluwensya sa panahon sa Amerikano ug ayuhon ang atubangan ug ang dagan sa mga tawo ug sakyanan.
Lakip sa mga plano ang pagpalapad sa parkingan para sa mga bus, nindot nga dapit para sa mga pilgrim, ug usa ka dako nga museum para ni San Jose—nga giingong mahimong labing dako sa nasod. Naa sa’y idugang nga coffee shop, gift shop, ug security area aron mas mapanindot ang kasinatian sa mga deboto ug makahatag og pundo sa simbahan.
Gipasabot sab sa mga opisyal sa simbahan ang importansya sa suporta gikan sa lokal nga kagamhanan, ilabi na sa pagpalambo sa turismo, tungod kay ang pagkahimong basilica makahatag og dakong tabang sa ekonomiya sa lugar. / ABC