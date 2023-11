Nat'l Museum of the Philippines - Bohol

Sa miaging edisyon ning senimana nga Super Suroy, ato nang na-­feature ang duha ka nasudnong mga museo nga nahimutang sa Dumaguete City, Negros Oriental ug Cebu City, Cebu.

Karon, atong suroyon ang National Museum of the Philippines Bohol nga nahimutang sa Tagbilaran City.

Ang maong museo nahimutang sa kanhi Provincial Capitol sa Tagbilaran City nga natukod niadtong panahon sa Katsila sa mga tuig 1855 to 1860 isip tribunal, prison ug quarters sa mga sundawo nga Espanyol.

Atong balikan ang kasaysayan sa armadong kusog ubos sa pamunoan ni Kapitan Guillermo Kirkpatrich, kinsa nagsilbi nga military and political governor of Bohol.

GIHIMONG MUSEO

Gideklarar niadtong Hulyo 22, 2012 isip Important Cultural Property sa National Museum of the Philippines.

Apan ang Provincial Capitol nadaot sa dihang gitay-og sa 7.2 magnitude niadtong 2013 ug ang maong edipisyo gi-donate sa Provincial Government of Bohol ngadto sa National Museum of the Phillipines niadtong 2014 ug giayo kini ug giinagurahan niadtong 2018.

Ang National Museum of the Philippines adunay upat ka mga gallery:

Pagpauli – Anaa nahimutang ang mga binuhat o artworks sa nag inusarang Bohol pride National Artist for Sculpture nga si Napoleon Abueva.

Pagbanhaw – Paghandom sa linog nga niigo sa Bohol niadtong 2013.

National History of Bohol – Pagsundayag sa mga Flora and Fauna nga makita sa Isla sa Bohol.

Paglawig – Pasundayag sa mga ethno-archeological sa isla sa Bohol ug pamaagi sa ilang panginabuhi sa Isla.

LOKASYON

Ang National Museum of the Philippines - Bohol nahimutang sa Old Capitol Building, Km. 0, Carlos P. Garcia Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City, Bohol.

Ang NMP-Bohol bukas sa publiko matag Martes hangtod na sa Dominggo gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Sa mga interesado nga mosuroy libre kini sa mga local ug mga langyaw nga turista nga buot mosusi sa kasaysayan ug kultura sa maong lalawigan.

Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang Facebook account National Museum of the Philippines - Bohol www.facebook.com/NMPBohol.