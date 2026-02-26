Natumbahan sa buli, ulo napisat

Napisat ang ulo sa construction worker human nadat-ugan sa puno-an sa “buli” nga kalit nitumba diha sa ilang panimalay alas 6:40 sa gabii Miyerkules, Pebrero 25, 2026, sa Brgy. 7, Lungsod sa Tuburan.
Si Eric Buayaban Asingua, 48, adunay kapuyo, construcrion worker nga nagpuyo sa nahisgutang lugar, gideklarar sa mga doktor nga dead on arrival.
Si Police Major Joffre Grande, hepe sa Tuburan Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, nagkanayon nga ang karaan og patay na nga punoan sa buli kalit lang natumba.
Ang punoan sa buli may gilay-ong 10 ngadto sa 15 metros gikan sa panimalay sa biktima.
Ang biktima naglingkod sa may terrace atubangan sa ilang panimalay ug dunay gikaestorya sa iyang selpon.
Naa sab sa iyang duol ang 5-anyos nga anak babaye.
Ang kapuyo nga si Emily, 40, niingon nga samtang na-busy siya sa mga gimbuhaton sa ilang panimalay, nakabati siya og kusog kaayong lagubo sa ilang atop.
Nagdali siyag gawas ug gisusi unsay nahitabo, apan nakugang na lang siya kay ang ulo sa iyang kapuyo napisat kay nasentro nga natumbahan sa punoan sa buli.
Nagpanawag siya og panabang sa mga kabanay ug silingan aron luwason iyang kapuyo.
Gidali sa pagdala sa tambalanan ang biktima apan gideklarar sa mga doktor nga dead on arrival sa tambalanan.
Suwerte na lang nga ang 5-anyos nga bata wala maigo sa punoan sa buli.
Na-damage ang motorsiklo sa biktima kay naapil sa pagkaigo.
“Karaan na kaayo na nga punoan sa buli diha sa ilahang duol. Disgrasya kaayo, kalit ang panghitabo diretso katumba, pisat ang biktima” dugang ni Major Grande. / GPL