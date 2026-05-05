Naturalization process ni Boatwright ipadayon karon

Naglaum ang Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) nga ipadayon karong Miyerkules, Mayo 6, 2026, sa Philippine Senate ang naturalization process ni San Miguel Beerman import Bennie Boatwright.
Sa pagbalik ni Boatwright isip import sa Beermen sa nagpadayong Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commssioner’s Cup, mas nidako ang purohan nga makompleto ang naturalization process ni Boatwright ug makaduwa na kini sa Gilas Pilipinas sa umaabot, matod ni SBP executive director Erika Dy.
Ang proseso naundang human nakasinati si Boatwright og Achilles injury, nga maoy hinungdan nga taudtaod siyang wala nakaduwa.
Niadtong 2024, si kanhi Senador Sonny Angara maoy inisyal nga ni-file sa Senate Bill No. 2646 sa 19th Congress aron suportahan ang naturalization process ni Boatwright.
Ibalik na man tuod ang naturalization process ni Boatwright apan gilaumang dili pa kini makaduwa sa Gilas sa 2026 FIBA World Cup Qualifiers windows, nga sugdan sa sunod buwan.
“Right now, it’s still Justin for the foreseeable future. Kapag naturalized na and may passport na, then doon lang natin maiisip kung ipapasok na siya sa lineup,” pasabot ni Dy, nga napatik sa www.abs-cbnnews.com. / ESL