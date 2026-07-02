Naugthon mikawat og atensyon sa SLA Junior World Showcase

Nikawat og dakong atensyon ang usa ka magduduwa sa team gikan sa Amerika sa labing unang adlaw nga kombati sa Sinag Liga Asya (SLA) Junior World Showcase niadtong Miyerkules, Hulyo 1, 2026, nga gipahigayon sa nagkadaiyang venues sa Dakbayan sa Sugbo.
Gitumbok mao si Mike Yao Naugthon kinsa usa sa mga pambato sa Tumakbo California, usa ka Filipino-North American squad.
Si Naughton nagpakatap og 53 puntos aron agakon ang iyang puwersa sa kulbahinam nga kadaugan batok sa laing bisitang puwersa sa Fil-QLD Australia sa Bracket B sa 15-under division sa Magnum Sports Complex.
Nag-ung-ong na unta sa kadaugan ang Fil-QLD Australia dihang nakarehistro sila og 90-88 nga
labaw sa nahabiling 30 ka segundos.
Gitabla kini ni Naughton, 90-90, sa nahabiling 14 ka segundos unya sa return play, nitrabaho na sab si Naugthon sa depensa pinaagi sa pag-ilog sa bola gikan kang Jack Beltran sa Fil-QLD.
Human niini, nakahagpat og foul si Naughton dihang nisuway siya pag-itsa sa three-point area.
Kalmadong gipasulod ni Naughton ang iyang tulo ka freethrows alang sa hingpit nilang kadaugan.
Ang lima ka adlaw nga grassroots tournament gikombatihan og 50 ka teams nga gilangkuban og mga magduduwa nga adunay sagol dugong Pinoy gikan sa nagkalainlaing mga nasod. / ESL