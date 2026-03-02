‘Naungo’ sa drugas, gipadakop sa asawa

Usa ka bana nga matod pa naungo sa shabu ang gipadakop sa asawa alas 12:20 sa kadlawon, Sabado, Pebrero 28, 2026, sa Sityo Sugka, Barangay Montañeza, Lungsod sa Malabuyoc.
Si Roy Nayre Sabando, 38 anyos, nagtrabaho isip virtual assistant, gitanggong sa Malabuyoc Police Station samtang mag-atubang sa kasong kalapasan sa R.A. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Ang iyang asawa nga si Laila, maoy nangayo og pakitabang sa kapulisan.
Si Police Capt. Lyno Tryss Galvan III, ang hepe sa Malabuyoc Police Station, nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu niingon nga wala na makaantos ang asawa sa pagkaungo sa iyang bana sa shabu.
Naabtan niya kini nga nagsuyop sulod sa ilang panimalay.
Ang asawa naniid sa iyang bana diha sa ilang panimalay.
Nagtuo siyang natulog na kini kay nahilom ang palibot.
Apan nisiga iyang mga mata kay pwerting bagnos-bagnos simod sa iyang bana nagsuyop sa shabu.
Dihang iyang gibadlong, wala gihapon kini mopatuo.
“Napuno na pagmaayo ang asawa kay pwerti na man pagkaungo-a. Makadaghang higayon nga mihangyo sa iyang bana nga mohunong sa bisyo apan wala siya panumbalinga hinungdan nga iyang gipadakop,” dugang ni Captain Galvan.
Matod ni Galvan, ang suspek niangkon nga tiggamitan og drugas para pakondisyon panahon nga mo-duty.
Taudtaod na siya sa maong bisyo diin adunay panahon nga moundang, apan mobalik kay magluya sa trabaho.
Nasakmit gikan sa suspek ang mga drug paraphernalia ug duha ka pakete sa shabu.
Sigon ni Galvan nga mapasalamaton sila nga mismo ang asawa maoy nipadakop sa bana gumikan sa bisyo.
Iyang gipadayag nga nindot kini nga kalambuan alang sa ilang kampanya batok sa ilegal nga drugas kay mismo mga sakop sa pamilya maoy nangunay pagpadakop sa ilang kabanay. / GPL