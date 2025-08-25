Naungo sa ML naghikog kay gikasab-an sa mama

MENOR de edad nga giingon’g naungo sa online game nga Mobile Legends (ML) ang nakabsan sa iyang kinabuhi human matud pa naghikot sa iyang liog og miambak sa punoan sa santol alas 12 sa udto sa Lunes, Agusto 25, 2025, sa Sitio Proper, Barangay Canlumampao sa dakbayan sa Toledo.
Ang namatay mao si John Marchel Yu Selgas, 15 anyos, tinun-an sa Grade 10.
Gideklara siya nga dead-on-arrival sa Toledo City General Hospital.
Si Police Staff Sgt. Chunryl Vinffer Villa Napao, imbestigador sa Toledo Police Station, mibutyag sa SunStar Superbalita Cebu nga ang inahan sa bata nga si Rose Anne Jean Selgas, miingon nga nakasab-an niya iyang anak alas 10 sa samang adlaw human niya nahibaw-an nga kadlawon na kini mipauli gikan sa panimalay sa iyang iyaan nga ilang silingan kay nagduwag Mobile Legends uban sa mga ig-agaw.
Pagka-alas 12 sa udto, gipangita si John sa iyang inahan kay maniudto na sila apan wala kini makit-i.
Pipila ka minutos, naabot ilang silingan nga nipahibalo nga ang iyang anak nakit-an nga nagbitay sa punoan santol nga naghikot sa pisi sa liog.
“Hilumon daw ni siya ingon ang inahan unya nakasab-an niya kay tagdugay lagi mopauli kay na-ungo sa online Mobile Legends,” matud ni Napao.
Si John maoy kinamaguwangan sa tulo ka managsuon.
Wala na gipa-autopsy sa mga ginikanan ang patay’ng lawas sa ilang anak sanglit kumbinsido sila nga walay foul play ang kamatayon niini.
Sa kadtong nag-antos og depression ang Philippine Mental Health Association, Inc. Cebu Chapter nagtanyag og online psychiatric ug psychological services. Mamahimong matawgan ang mga mental health professionals sa mobile number nga 0917-655-0023; pmhacebu1950@gmail.com, Lunes ngadto sa Biyernes, 8AM-5PM. Mamahimo sab nga tawgan ang Tawag Paglaum Centro Bisaya, 24/7 call-based hotline alang sa suicide prevention ug emotional crisis sa numero 0939-937-5433; 0939-936-5433 ug 0927-654-1629. / GPL