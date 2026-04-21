Naungo sa scatter nanglabni

Natultolan ang isnatser sa Barangay Lamac, Lungsod sa Consolacion atol sa gihimong follow-up operation sa mga sakop sa Talamban Police Station sa Cebu City Police Office, human nga nanglabni’g bag sa usa ka pasahero sa ride hailing app.
Ang suspek nasikop niadtong ala 1:25 sa kadlawon, Martes, Abril 21, 2026, human nga nanglabni og pasahero sa Sityo Nasipit, Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila sa kapulisan nga si Carlbenjay Virtucio Barrientos, hingkod, taga Barangay Lamac, Consolacion.
Si Barrientos gitumbok sa babaye nga biktima nga gitago sa pangala’ng Izza, taga Dreamhome Subdivision, Barangay Canduman, Mandaue City.
Base sa imbestigasyon sa Talamban Police Station nga samtang sakay ang biktima sa ride hailing nga motorksiklo sa iyang pagpauli niadtong alas 3:00 sa hapon, Lunes, Abril 20, 2026, nitapad ang laing motor atol nga stop light.
Gilabnot ni Barrientos ang bag sa biktima nga adunay duha ka mahalon nga cellphone ug kuwarta nga moabot sa P40,000.
Suway nga gisundan sa biktima sakay sa ride hailing motorcycle apan wala na nila maapsi hinungdan nga gi-report sa Talamban police.
Pinaagi sa pagsubay sa CCTV camera sigon sa paghulagway sa biktima sa rota nga gisubay sa suspek, natultolan kini sa usa ka subdivision sa Barangay Lamac, Consolacion.
Nabawi ang duha ka cellphone apan P2,000 nalang ang nahibilin sa P40,000 kay nagasto na sa suspek.
Nitug-an ang suspek nga nagumon siya sa scatter o online sugal ug gituohan nga ang kuwarta gigamit sa pagpusta.
SCATTER GIHAPON
Sa laing bahin, 30-anyos nga lalaki nga nabuang sab sa scatter ang nanglabni og cellphone sa usa ka estudyante samtang nagsakay og PUJ.
Ang insedente nahitabo niadtong alas 9:00 pasado sa buntag, Lunes, Abril 20 sa Encarnacion Street, Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo.
Ang dinakpan giila nga si alyas Jayjay, 30, kanhi call center agent ug taga Barangay Guadalupe, Siyudad sa Sugbo.
Nasikop si Jayjay human nga ang ride-hailing motorcycle nga nakaakto sa hitabo ang nigukod sa suspek hinungdan nga nasikop.
Matod pa sa dinakpan nga iya unta nga ibaligya ang cellphone kay ang halin ipusta sa scatter.
NANGLABNI
Laing isnatser ang nagukdan sa Natalio Bacalso Street Brgy. Lawaan 3, Dakbayan sa Talisay, niadtong 7:00 sa gabii Lunes April 20, 2026.
Si Nathaniel Balacano Tuazon, 20, ulitawo, construction worker taga Sityo Caduldolan, Brgy. Lawaan 3 Talisay City, lumad nga taga Brgy. Balatucan, Lungsod sa Mobo, Probinsiya sa Masbate, ang nilabni sa cellphone sa 23-anyos nga si alyas Rose.
Nadakpan ang suspek sa Talisay City police sa dihang nasubay gamit ang kuha sa CCTV camera sa lugar.
Atol sa hot pursuit, nadakpan ang siya sa 5:30 sa buntag, Martes, Abril 21, 2026, ug nabawi ang selpon sa maong estudyante. / JDG / GPL