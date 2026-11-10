Naungo sa scatter, gipapriso sa pamilya

Batan-on nga wa nay ikapusta sa ‘scatter,’ nibaligya sa welding machine sa iyang amahan.
Gipapriso si alyas Tantan, taga Sityo Mahayahay, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo human gireklamo sa iyang igsuon nga usa ka maestro, niadtong Nobiyembre 8, 2026.
Base sa imbestigasyon sa Mabolo Police, gi-turn over sa mga barangay tanod si Tantan sa police station sa dihang nasakpan nga nibaligya sa welding machine nga gipanag-iya sa iyang amahan nga nagkantidad og P15,000, apan gibaligya sa P500 lang.
Niangkon ang suspek nga iyang gibaligya ang gamit aron ipusta sa ‘scatter’.
“Nabuang ko sa scatter. Ako’ng gibaligya ang gamit sa akong papa pero napilde gihapon ko,” matod sa suspek.
Dugang niya, naadik siya sa maong duwa human nakadaog og P70,000 sa miaging tuig.
Apan wala na kini masundan ug nahimo na hinuon siyang kanunay nga mahutdan sa kuwarta, hinungdan nga nisangpot siya sa pagpangawat. / JDG