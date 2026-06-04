Naunhan ang Spurs sa Knicks

Nagpakatap og 30 puntos si Jalen Brunson aron pabangunon ang New York Knicks sa 14 puntos nga pagkalubong sa 2nd half ug pakagingon ang host San Antonio Spurs, 105-95, sa Game 1 sa National Basketball Association (NBA) Finals series kagahapon, Huwebes, Hunyo 4, 2026 (PH time).
Sa pagpangulo nila ni French superstar Victor Wembanyama, Stephon Castle ug Fil-Am Dylan Harper, naposte sa Spurs ang labing dako nilang labaw, 65-51, sa sayong bahin sa 3rd quarter.
Apan nagkumboya ang puwersa sa Knicks aron inanay nga pagukoron ang Knicks hangtod nga nailog nila ang labaw, 88-86, human sa finger roll layup ni Brunson sa sayong bahin sa 4th quarter.
"Just sticking together -- it wasn't really our night and wasn't really my night most of the night but we kept finding a way, kept chipping away," matod ni Brunson kinsa nidugang og 13 puntos sa 4th quarter.
Nailog na sab sa Spurs ang labaw, 95-94, sa nahabiling 2:16 minutos human napasulod ni Wembanyama ang iyang duha ka freethrows.
Apan human niini, gidugkatan ni Brunson ang makapakugang nga 10-0 run sa Knicks pinaagi sa iyang three-point shot nga maoy ningtiklo s Spurs.
"Just knowing we have each other's back -- there's a lot of things we could have done better, but I think our togetherness was really the biggest difference," dugang ni Brunson.
Nidugang og 18 puntos si Karl-Anthony Towns alang sa Knicks, niamot og 17 puntos si OG Anunoby, samtang nihatag og 13 puntos si Landry Shamet.
Ang Spurs gipangulohan ni Wembanyama pinaagi sa iyang 26 puntos, nitampo og 17 puntos si Castle, samtang ning-amot og 16 puntos matag usa sila Dylan ug Julian Champagnie. / Gikan sa wires