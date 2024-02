Nausik ra 60 puntos ni Curry

Nausik ang season-high 60 puntos ni Stephen Curry hu­man nasugamak ang Gol­den State Warriors sa overtime nga kapildihan batok sa host Atlanta Hawks, 141-­134, ning Dominggo, Pebrero 4, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

“It sucks to not have something to show for it,” matod ni Curry. “It’s frustrating, obviously, not coming away with the win knowing a couple plays here, a couple plays there could have been a diffe­rent outcome. “It just adds to our frustrating season.”

Si Curry nirehistro og 22-of-38 field goal shooting, 10-of-23 three-point shooting ug perpekto sa iyang unom ka freethrows.

Kuwang na lang og duha ug matupngan na unta ni Curry ang iyang career-high 62 puntos nga iyang naposte niadtong Enero 3, 2021.

“It just seems he continues to get better, which is special at his age,” paghulagway ni War­riors forward Draymond Green sa 35 anyos nga si Curry.

Si Warriors coach Steve Kerr midayeg og maayo ni Curry ug gianugnan kini nga wala nila nakuha ang kadaugan.

“We competed like crazy but just couldn’t get over the hump,” asoy ni Kerr.

Ang Warriors aduna pa’y laing upat ka mga magduduwa nga nakamugna og dobleng numero nga mga puntos apan ang dako nilang haw-ang mao si Andrew Wiggins, kinsa igo lang nakamugna og duha ka puntos human kini nakasinati og angol sa iyang wa nga tiil sa hinapos nga bahin sa 1st half.

Niluag­luag ang pa­ma­ti sa Warriors human nasuta pinaagi sa X-rays nga dili ra grabe ang pagkaa­ngol ni Wiggins.

Ang Hawks gipangulohan ni Trae Young pinaagi sa iyang 35 puntos, niamot og 22 puntos si Onyeka Okongwu, nihatag og 21 puntos si jalen Johnson, nidugang og 19 puntos si Dejounte Murray samtang niamot og 17 puntos si Clint Capela.

“They’re a lot more fun when you win,” matod ni Young. “You always want to battle, you always want to compete, you want to show your best off against the best. ... Steph was obviously going in that second half.” / AP