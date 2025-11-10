Nauswag na sab ang Cesafi games

Tungod sa mga katalagman nga niigo sa nasod hilabi na sa Bagyong Tino, nga naghatod og grabeng pagbaha sa Sugbo, ang Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) nakadesisyon nga ipang-uswag ang nakatakda niining mga duwa gikan Nobiyembre 10 hangtod Nobiyembre 16, 2025.
Nagpadangat og memorandum kabahin niini si Commissioner Felix Tiukinhoy Jr. ngadto sa tanang miyembrong mga tunghaan niadtong Nobiyembre 9, Dominggo.
Gipasabot ni Tiukinhoy nga nakasabot ang liga sa kalisod nga nasinati sa ilang student-athletes nunot ning maong trahedya hilabi na sa direktang nabiktima sa pagbaha.
“Typhoon Tino, which hit Cebu last November 4, 2025, has affected many Cesafi member schools, including their student-athletes. We recognize and acknowledge the difficulties and challenges everyone is facing right now,” tipik sa memorandum.
Gawas sa paghaguros sa Bagyong Tino, nga ningkutlo og gatusan ka mga kinabuhi, ang Sugbo gipaubos sab sa Signal No. 1 tungod sa Super Typhoon Uwan, nga ningkusokuso og maayo sa Luzon.
“For the past few days, Cebu has been under Signal No. 1 due to Super Typhoon Uwan. With its wide coverage, Typhoon Uwan poses a great threat to the safety and security of all our stakeholders. In view of the above, and in order to give time for everyone to recover from Typhoon Tino and prepare for Typhoon Uwan,” dugang sa memorandum.
Mobalik ang askyon sa kompetisyon karong Nobiyembre 17.
Dili kini maoy labing unang higayon nga nauswag ang mga duwa sa Cesafi karon nga season. Ang pagkauswag unang nahitabo human gitay-og ang Sugbo sa magnitude 6.9 nga linog. / ESL