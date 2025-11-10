Nawad-an og balay ni Tino 'papaulion'

Gipanglantawan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang usa ka “balik probinsya” nga inisyatibo alang sa mga pamilya nga nawad-an og pinuy-anan tungod sa Bagyong Tino.
Sa usa ka interbyu, si Archival miingon nga ang kagamhanan sa siyudad nangita og paagi aron matabangan ang mga naapektuhan nga residente, ilabi na kadtong gikan sa probinsya, nga makabalik sa ilang mga panimalay inabagan sa pinansyal nga tabang.
“I’ve talked to several barangay captains. If they have people who wish to go back to their provinces, we will assist them and provide financial help for their travel,” matud sa mayor.
Bisan pa, namatikdan ni Archival nga daghang mga residente nga dili gusto’ng mobalik sa probinsya tungod kay way libreng kolehiyo, walay hinabang sa senior citizens, ug gamay ra ang oportunidad.
Miingon si Archival nga moabot sa 15 mil ka balay ang naguba o gianod sa dihang miigo ang Bagyong Tino, kadaghanan niini nahimutang daplin sa sapa ug sa mga lugar nga bahaonon.
Ang dapit sa Butuanon river, matud pa niya, maoy nakaangkon sa labing grabe nga kadaot ug kinadaghanang ihap sa mga namatay.
“Ang pinakadako nga damage is ang diri sa Butuanon nga area, mao ni ang pinakadaghan og patay. That’s why we’ve now declared it a no-build zone. If we continue to build houses near the river, we will continue to face the same problems,” matud niya.
Gisugdan na sa kagamhanan sa siyudad ang pag-ila sa no-build zones, lakip ang Butuanon ug uban pang mga sanga sa sapa (tributaries) sa amihanang mga barangay.
Sa pagkakaron, gatusan ka mga pamilya ang nagpabilin sa mga evacuation center, kasagaran sa mga publikong eskwelahan.
Matud ni Archival, sila ang unang makabenepisyo sa temporaryong programa sa pabalay sa siyudad.
Dugang pa niya, gilauman nila nga makabaton na sila og detalyadong lista sa mga lugar nga kabalhinan sulod sa tulo ngadto sa lima ka adlaw.
Gidugang ni Archival nga ang Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) misaad og suporta, nagtambag sa siyudad sa pag-ila sa mga luna nga gamiton alang sa permanenteng relokasyon.
Gipadayag usab ni Archival nga labing menos duha ka pribadong subdivision sa amihanang bahin sa siyudad ang nasuta nga milapas sa river easement o 3-meter easement zone.
Sa pagkakaron, gi-assess pa sa siyudad ang gilapdon sa mga kalapasan.
Nagpasalamat si Archival kang Senador Francis “Kiko” Pangilinan, kinsa nakigkita sa delegasyon sa siyudad sayo ning semanaha aron hisgutan ang dinalian nga mga panginahanglan human sa kalamidad.
Nisaad si Pangilinan nga ihatud ang ilang mga yangungo ngadto sa nasudnong mga ahensya sa gobyerno ug iyang paluyohan ang mga hangyo nga relocation atol sa budget hearing sa Senado. / CAV