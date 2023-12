Nawong ni Gordon gipaak sa ilang iro

Nagkinahanglan og 21 ka mga tahi si Denver Nuggets forward Aaron Gordon human napaakan sa ilaha mismong iro ang iyang nawong ug tuo nga kamot atol sa adlaw nga Pasko.

Tungod niini, gipaabot nga makapalta si Gordon og ubay-ubay nga mga duwa sa 2023-24 National Basketball Association (NBA) sugod ning Biyernes, Disyembre 29, 2023 (PH time) batok sa Memphis Grizzlies.

Si Gordon nag-average og 13.6 puntos ug 6.9 rebounds, mga numero nga gikinahanglan sa Nuggets.

“We need him to heal inside and out,” matod ni Denver coach Michael Malone.

“We want him back. We know we’re better off with him.”