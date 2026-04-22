Nawong ni Wemby nabunal sa sawog

Nabundakan og kabalaka ang San Antonio Spurs human nakasinati og angol ang ilang pambatong 7’4” nga higante atol sa ilang kapildihan batok sa Portland Trail Blazers, 103-106, sa Game 2 sa ilang Western Conference first round series sa National Basketball Association (NBA) Playoffs kagahapon, Miyerkules, Abril 22, 2026 (PH time).
Nabunal ang nawong ni Wembanyama sa sawog dihang natumba kini sa hinapos nga bahin sa 2nd quarter nga maoy hinungdan nga wala na kini nakabalik pagduwa.
Gipaubos si Wembanyama sa concussion protocol. Ubay-ubay nga mga proseso ang gikinahanglan una tugtan makabalik pagduwa si Wembanayama. / Gikan sa wires