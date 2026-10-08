Nawong sa caretaker ‘gihapsan’ og maso

Nahilam-os sa kaugalingo’ng dugo ang caretaker sa usa ka beach resort sa dihang napalga’ng patay sulod sa bunkhouse niadtong alas 6 sa buntag, Huwebes, Oktubre 8, 2026, sa Costañera, Barangay Looc, Dakbayan sa Danao, Cebu.
Ang namatay giila sa kapulisan nga si Marcelo Hermoso Azur, 40, caretaker ug nagsilbi nga tigbantay sa beach resort nga gialagaran, taga Purok 2, Barangay Masaba, Danao City.
Sigon pa ni Police Master Sgt. Allan Virtucio, imbestigador sa Danao City Police Station sa dihang nahinabi sa Superbalita Cebu, ilang gipaabot ang resulta sa autopsy report ug imbestigasyon sa mga personnel sa Scene of the Crime Office (Soco) aron pagtino kon unsay gikamatyan ni Azur.
Ang namatay naabtan na lang sa iyang karelibo sa trabaho nga nagkulob ug mga pinisik o nagpasad nga dugo diha sulod sa bunk house.
Sa inisyal nga pakisusi, nakita sa nahimutangan duol sa lawas ang nagkadugo nga maso ug hait nga hinagiban
Apan dili pa maseguro kon ang maong mga butang maoy gigamit sa pagpatay tungod kay ang maong bunk house maoy hipusanan sa mga nagkadaiyang gamit sa resort.
Base sa pamahayag sa asawa ni Azur nga wa silay nahibaw-an nga aduna siya’y kontra apan gibutyag nga nawala ang bag ug cellphone niini.
Nihimo na og backtracking ang mga kapulisan sa mga kuha sa CCTV duol sa lugar. / GPL / PRL