NBA All-Star Game daghang rekord nabuak

Daghang mga rekord ang nangabuak dihang gipangbuntog sa East ang West, 211-186, kagahapon, Lunes, Pebrero 19, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA) All-Star Game.

Ang natigom nga puntos sa East mao ang labing dako sa 73 ka mga tuig nga kasaysayan sa NBA. Ang kanhi rekord nga 196 puntos naposte sa West niadtong 2016.

Ang hiniusang 397 puntos nga nahimo sa duha ka mga kampo nibuak sa rekord nga 374 puntos niadtong 2017 samtang ang 42 ka three-pointers nga napasulod sa East nisiak sab sa 35 nga nahimo sa Team LeBron niadtong 2019.

Ang hiniusang 193 puntos nga nahimo sa duha ka mga kampo sa 1st half nibuak sab sa 191 puntos sa miaging tuig unya ang 104 puntos sa East mao na sab ang labing dakong puntos nga natali sa 1st half.

Daghan pa nga mga rekord ang nangabuak.

Gusto unta sa NBA nga mas hugot nga kombati ang mahitabo apan sama sa naandan, pulos opensa ang nasaksihan.

Lugak man tuod ang depensa apan nakahatag gihapon og saktong lingaw ang mga magduduwa gumikan kay gipagawas nila ang ilang tagsa-tagsa ka mga abilidad.

Ang East gipangulohan ni Milwaukee Bucks guard Damian Lillard pinaagi sa iyang 39 puntos, nihatag og 36 puntos si Boston Celtics forward Jaylen Brown, nitunol og 32 puntos si Indiana Pacers guard Tyrese Haliburton, niamot og 23 puntos si Bucks forward Giannis Antetokounmpo samtang nitunol og 20 puntos si Celtics forward Jayson Tatum.

“To be able to have this kind of accomplishment, it’s special,” asoy ni Lillard, kinsa maoy napiling All-Star MVP.

Ang West gipangulohan ni Minnesota Timberwolves big man Karl-Anthony Towns pinaagi sa iyang 50 puntos nga iyang nahimo sulod lang sa 28 ka mga minutos nga pagduwa.

Puntos matag usa:

East (211) - Lillard 39, Brown 36, Haliburton 32, Antetokounmpo 23, Tatum 20, Barnes 16, Brunson 12, Maxey 10, Mitchell 9, Banchero 6, Young 5, Adebayo 3. West (186) - Towns 50, Gilgeous-Alexander 31, Durant 18, Curry 16, Booker 15, George 13, Jokic 13, James 8, Doncic 7, Davis 6, Leonard 5, Edwards 4.