NBA finals karon na!

Sugdan na karong Biyernes sa alas 8:30 sa buntag, Mayo 7, 2024 (PH time) ang gikahinamang finals series sa 2023-24 National Basketball Association (NBA) tali sa host Boston Celtics ug Dallas Mavericks.

Ang upat ka superstars nga nahabilin ning panahuna daw naglantaw ning maong best-of-seven series sa managlahi nga lente.

Ang gikahadlukang panagpares sa Celtics nga sila si Jayson Tatum ug Jaylen Brown ningtrato niini nga kahigayunan aron makabawi gikan sa sakit nga kapakyasan nga ilang nasinati sa miaging duha ka seasons.

Niadtong 2022, nahatod nila ni Tatum ug Brown ang Celtics sa NBA Finals apan gipakyas sila sa Golden State Warriors, 4-2.

Niadtong 2023, nakaabot sa Eastern Conference finals ang Celtics apan gibuntog sila sa Miami Heat sa deciding Game 7 sa series.

“You think that you’re young, if you’ve been once, you’ll continue to keep going,” asoy ni Tatum. “We realized that last year. We kind of took it for granted at certain moments.”

Alang sa mga lider sa Mavericks nga sila si Luka Doncic ug Kyrie Irving, usa kini ka oportunidad aron ipamatuod nga adunay saktong ikabuga ang ilang panagpares nga makaabot sa tumoy sa kalampusan.

Alang sa duha ka All-Star guards, padayon pa silang nagkat-on nga moduwa kauban ang usa’g usa.

Sa pagbalhin ni Irving gikan sa Brooklyn Nets ngadto sa Mavericks sa tunga-tungang bahin sa miaging season, wala nakasulod ang Mavericks sa playoffs.

Sa kasamtangang season, bati ang sinugdanan sa kampanya sa Mavericks apan pagkahuman sa All-Star break, nanginit na’g sugod ang panagpares nila ni Irving ug Doncic hangtod naabot sila ning puntoha.

“These young guys are very hungry. They want a championship. I want a championship,” matod ni Irving, kinsa nakatilaw sa bugtong niyang kampyunato dihang nagduwa pa siya sa Cleveland Cavaliers niadtong 2016.

Alang ni Doncic, dako og natabang kaniya ug sa kinatibuk-an nilang puwersa ang kasinatian ni Irving.

“His leadership is amazing,” matod ni Doncic. “The way he connects us. I think me and Kyrie are the leaders of this team.” / AP