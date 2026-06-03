NBA finals karon na

Suwayan sa New York Knicks pagsakmit ang labing una nilang kampyunato sa National Basketball Association (NBA) gikan niadtong 1973, insakto 53 ka mga tuig ang nakalabay.
Apan grabe kini ka tungason nga misyon alang sa Knicks kay usa ka taas ug lig-on ang babag – San Antonio Spurs.
Taas ang babag tungod sa presensya ni 7’4” Victor Wembanyama sa Spurs ug lig-on tungod sa dekalidad nga mga magduduwa nga nagpalibot sa French superstar.
Sugdan sa Knicks kining maong malisod nga misyon pinaagi sa pag-asdang sa balwarte sa Spurs alang sa Game 1 sa 2025-26 NBA Finals best-of-seven series karong Huwebes, Hunyo 4, 2026 (PH time).
Pinangulohan ni Jalen Brunson, ang Knicks, nga nakadaog og kampyunato niadtong 1970 ug 1973, nakasulod pagbalik sa finals gikan niadtong 1999 nga adunay grabeng kadasig gumikan kay gikan sila sa 11 ka sunodsunod nga kadaugan sa Playoffs.
Gawas niini, kaduha sab ningdaog ang Knicks batok sa Spurs ning maong season lakip na ang 114-89 nga dominasyon niadtong Marso 1.
Unya bisan adunay Wembanyama ang Spurs, ang kinatibuk-ang puwersa sa Knicks nakapabor gihapon sa gitas-on.
Ang bigmen sa Knicks nga sila si Karl-Anthony Towns, OG Anunoby ug Mitchell Robinson pulos adunay kapabilidad nga malimitahan ang kontribyusyon ni Wembanyama.
Sa ilang habig, ang 5-time champion Spurs gilaumang mokuha og dugang inspirasyon sa ilang 4-1 nga kadaugan atol sa katapusang pagsulod sa Knicks sa NBA Finals. Mao kini ang labing unang higayon nga nikampyon ang Spurs.
Gawas kang Wembanyama, 22, ang Spurs makasalig sab og dako nila ni 21-year-old guard Stephon Castle ug 25-year-old Devin Vassell, 20-year-old Fil-am guard Dylan Harper ug sa beteranong si De’Aaron Fox.
“I think that's why we've been able to do it with -- we have four guys that are under 22 and about seven guys under 26. And we're in a position to play for the championship," matod ni Fox. / Gikan sa wires