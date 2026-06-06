NBA finals mabalik sa historic 'Mecca'

Ang Madison Square Garden (MSG) mao ang pinakasikat nga sporting venue sa tibuok kalibutan, gani gitawag kini og “Mecca” ug “The World’s Most Famous Arena” tungod sa kasikat ani og sa kadaghan nga history nga nahitabo sa maong pasilidad.
Tuig 1999 pa nga uwahing ni-host ang MSG og National Basketball Association (NBA) Finals, human sa 27 ka tuig nabalik ang biggest stage sa NBA sa MSG ug susamang team gihapon ang kontra sa New York Knicks.
Kahinumdoman niadtong 1999 gipilde sa San Antonio Spurs ang Knicks sa NBA Finals, nahitabo kini mismo sulod sa MSG sa Game 5 sa ilang championship match.
Nabalik karon ang NBA Finals sa Madison Square tali gihapon sa Knicks ug Spurs. Duwaon ang Games 3 ug 4 sa MSG, ug kon maabot og Game 6 diha gihapon sa maong venue.
Lakip sa mga notado nga nahitabo sa MSG mao ang "Double Nickel" Game niadtong 1995, diin nibuhat og 55 puntos ang legendary nga si Michael Jordan suot ang No. 45 nga jersey sa iyang ikalima nga duwa pagbalik gikan retirement.
Si Kobe Bryant nihimo pud og nindot nga performance sa MSG, usa niini ang Pebrero 2009 nga duwa diin nipabuto siya og 61 puntos para lupigon ang Knicks.
Nailado pud ang MSG tungod kay home court man kini sa Knicks, New York Rangers sa National Hockey League, diri pud nahitabo ang historic boxing matches nila Muhammad Ali, Joe Frazier, ug uban pa nga sikat nga boksidor.
Sa music usa pud ang MSG sa nihost sa concerts nila Elvis Presley, Billy Joel, ug The Rolling Stones, nahimo pud ang lugar nga venue sa political conventions ug public events. / RSC