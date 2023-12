NBA in-season Q-Finals karon

Sugdan na karong adlawa, Disyembre 5, 2023 (PH time), ang quarter-finals sa labing unang In-Season Tour­nament sa National Basketball Association (NBA).

Ning adlawa, ang Boston Celtics moasdang sa Indiana Pacers sa Eastern Conference sugod sa alas 8:00 sa buntag samtang atakihon sa New Orleans Pelicans ang Sacramento Kings sa Western Conference sa alas 11:00 sa buntag.

Ugma, Disyembre 6, 2023, sulongon sa New York Knicks ang Milwaukee Bucks sa Eastern Conference samtang moasdang ang Phoenix Suns sa Los Angeles Lakers sa Western Conference.

Ang tanang nahisgutang mga panagparang pulos knock­out games diin ang mo­daog makaabante sa semi-finals samtang ang mapilde ma­namilit sa In-Season ug magtutok na lang pagbalik sa regular season.

Ang resulta sa tanang mga duwa sa In-Season gawas lang sa finals pulos madugang sa standings sa regular season.

“I just want to make every appeal I can to our fans that we need the loudest building possible,” matod ni Pacers coach Rick Carlisle. “To show you that no good deed goes unpunished, we draw the team with the best record in basketball. But we do get to play them at home. So, that’s something important.”

Ang Celtics, nga adunay 3-1 nga rekord sa In-Season ug 15-4 sa regular season mosalig og maayo nila ni Jaylen Brown ug Jayson Tatum.

Si Brown nag-average og 24.8 puntos samtang si Tatum nag-average og 21.8 puntos.

Ang Pacers, nga adunay 4-0 nga rekord sa In-Season ug 10-8 sa regular season, magsalig og maayo nila ni Tyrese Haliburton (28.5 ppg, Myles Turner (19.5 ppg), ug Obi Toppin (17.3 ppg).

Sa ilang bahin, ang Pelicans, nga adunay 3-1 nga rekord sa In-Season ug 11-10 sa regular season, mosandig nila ni Brandon Ingram (26.8 ppg) ug Zion Williamson (25.3 ppg.

Ang Kings, nga adunay 4-0 nga rekord sa In-Season ug 11-7 sa regular season, mosalig nila ni De’Aaron Fox (36 ppg), Malik Monk (17.5), Kevin Huerter (17 ppg), ug Domantas Sabonis (17 ppg).