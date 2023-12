NBA In-Season Tournament Pacers sud sa S-Finals

Gipalagpot sa host Indiana Pacers ang Boston Celtics, 122-112, sa ilang knockout quarter-finals game sa 1st In-Season Tournament sa National Basketball Association (NBA) ning Martes, Disyembre 5, 2023 (PH time).

Girehistro ni Tyrese Haliburton ang labing una niyang triple-double sa iyang career aron pangulohan ang kadaugan. Nimugna siya og 26 puntos, 13 ka assists ug 10 ka rebounds.

Nakakompleto si Haliburton og talagsaong four-point play nga nakabuak og panagtabla ug nakahatag sa Pacers og 109-105 nga labaw sa nahabiling 1:33 minutos.

Human niini, ninglanog ang abiba sa Pacers nga MVP! MVP! nga tataw nga pahinungod alang kang Haliburton.

“It means the world to me to represent Indiana and this organization,” matod ni Haliburton.

Sa premirong panagharong sa duha ka mga kampo ning 2023-24 season, gipanglubong sa Celtics og 51 puntos ang batan-ong puwersa sa Pacers, 155-104, niadtong Nobiyembre 2, 2023. Apan ning higayuna, puwerteng pagka­u­saba sa dagan sa estorya.

“I don’t even know if it was as much about what was at stake, as what they did to us the last time. I think that (51-point loss) left a bad taste in our mouths,” dugang ni Haliburton.

Si Buddy Hield nidugang og 21 puntos alang sa Pacers, niamot og 17 puntos si Myles Turner samtang nitunol og 16 puntos si Bennedict Mathurin. Ang Pacers maoy labing u­­nang nakasulod sa semis sa in-Season.

Ang Celtics, nga maoy Eastern Conference leader bit­bit ang 5-5 nga rekord, gipangulohan ni Jayson Tatum pinaagi sa iyang 32 puntos, nihatag og 30 puntos si Jay­len Brown samtang nitampo og 18 puntos si Derrick White.