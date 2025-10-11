NBA legend Pierce gidakop kay nag-drive nga nakainom

Sikop ang kanhi National Basketball Association (NBA) star nga si Paul Pierce sa Los Angeles human siya nakit-an nga nakatulog sa manibela sa iyang sakyanan, ug gipasanginlan sa pagmaneho ubos sa impluwensya sa alcohol.
Sumala sa report sa California Highway Patrol (CHP), nahitabo ang insidente alas 10:40 sa gabii niadtong samtang ang mga opisyal nag-imbestiga sa usa ka multi-vehicle crash sa U.S. Highway 101.
Human nila mare-open ang pipila ka lane mga usa ka oras ang milabay, nakabantay sila sa usa ka Range Rover SUV nga nagbarug sa kalsada diin nila nakit-an si Pierce nga natulog sa likod sa manibela.
Matod sa CHP, ang mga opisyal “nakamatikod og mga timailhan sa alkohol impairment” ug nagsugod sa DUI investigation, nga misangpot sa pagdakop ni Pierce sa misdemeanor charge sa pagmaneho ubos sa impluwensya sa alkohol. Ang kaso ipasa sa Los Angeles City Attorney’s Office alang sa review.
Si Pierce, 47 anyos, wala dayon motubag sa mga pangutana sa media. Ang kanhing bituon sa Boston Celtics nagdula og 15 ka season sa team ug nakatabang sa pagdaog sa 2008 NBA Championship, diin siya napili nga Finals MVP. Migikan siya sa Celtics ug midula usab sa Brooklyn Nets, Washington Wizards, ug Los Angeles Clippers hangtod sa iyang pagretiro niadtong 2017.
Ang 10-time NBA All-Star gisulod sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame niadtong 2021. / RSC