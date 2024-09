NBA legend supak sa 4-point shot sa PBA

Wala nakauyon si National Basketball Association (NBA) legend Robert Horry sa paghangop sa Philippine Basketball Association (PBA) sa four-point shot.

Gipadayag na’ng daan ni Horry nga wala siya nakauyon nga ning panahuna, daghang mga magduduwa ang nagtutok sa pag-itsa og three-point shot, samot na sa four-point shot.

Sa iyang pagbisita sa Pilipinas ning bag-uhay lang, si Horry nakasugat og pangutana kon unsa’y iyang tan-aw sa four-point shot sa PBA.

“I don’t think so just for the fact that they shoot too many damn threes now,” tubag ni Horry nga napatik sa Spin.ph.

Dihang nagduwa pa siya sa NBA, naila si Horry sa iyang three-point shooting hilabi na sa krusyal nga bahin.

Kanhi niya gigunitan ang rekord sa labing daghang napasulod nga three-point shots (52) sa finals una kini nabuak nila ni Steph Curry, Klay Thompson, LeBron James, Danny Green, ug JR Smith.

Taliwala sa iyang pagkahinigo sa rainbow territory, gitataw ni Horry nga lahi gihapon ang hatod sa pisikal nga duwa sa basketball.

“The game is a beautiful game, a majestic game, and it’s not just coming down and launching threes because there is more to it than just that,” dugang ni Horry, kinsa nakabaton og pito ka NBA titles sa iyang pagduwa kaniadto sa Houston Rockets, Los Angeles Lakers, ug San Antonio Spurs. / ESL