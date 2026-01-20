NBA mibutyag sa All-Star starters

Opisyal na nga gibutyag sa National Basketball Association (NBA) ang 10 ka starters sa duha ka conference alang sa 2026 All-Star Game nga ipahigayon karong Pebrero 15 sa Intuit Dome sa Inglewood, California nga maoy balwarte sa Los Angeles Clippers.
Nangapili gikan sa Eastern Conference mao sila si Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks, Jaylen Brown sa Boston Celtics, Jalen Brunson sa New York Knicks, Cade Cunningham sa Detroit Pistons, ug Tyrese Maxey sa Philadelphia 76ers.
Samtang sa Western Conference mao sila si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers, Stephen Curry sa Golden State Warriors, Shai Gilgeous-Alexander sa Oklahoma City Thunder, Nikola Jokic sa Denver Nuggets, ug Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs.
Ang starters napili pinaagi sa fan vote, media members panel ug NBA players vote, diin 50 porsiyento sa desisyon gikan sa fans.
Ang All-Star Game ning higayuna mosubay sa bag-ong format diin ang tanang 24 ka mapiling mga magduduwa, lakip na ang reserved players (wala pa ibutyag), bahinon sa tulo ka teams nga langkuban og tag walo ka mga magduduwa.
Ang tulo ka teams nga mao ang Team USA-A, Team USA-B, ug Team World mosubay sa mini tournament nga aduna la’y tag 12 minutos ang matag duwa. / Gikan sa wires