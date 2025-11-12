NBA mibutyag sa bag-o niini nga All-Star format

Gibutyag sa National Basketball Association (NBA) sa Miyerkules, Nobiyembre 12, 2025 (PH time), ang bag-ong All-Star Game format niini.
Ning maong midseason exhibition nga ipahigayon karong Pebrero 15, 2026, sa Inglewood, California, duha ka teams nga langkuban og Amerikanong mga magduduwa ug usa ka team nga langkuban og international players ang magparang.
Mosubay kini sa single round-robin format unya human niini, ang top two teams mao ang mag-abot sa finals.
Ang matag duwa molanat lang og 12 ka minutos.
Ang pagpili og starters sa tanang teams magbase sa 50 porsiyento fan vote, 25 porsiyento player vote, ug 25 porsiyento media vote.
Ang NBA coaches na ang mopili sa reserve players.
Ang bag-ong format maoy resulta sa tinguha sa NBA nga mahimong mas kulbahinam ang All-Star Game. / Gikan sa wires