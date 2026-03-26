NBA miuyon nga magdugang og teams

Giaprubahan sa National Basketball Association (NBA) Board of Governors kagahapon, Huwebes, Marso 26, 2026 (PH time), ang plano nga modawat og expansion teams sa Las Vegas ug Seattle.
"Today's vote reflects our Board's interest in exploring potential expansion to Las Vegas and Seattle — two markets with a long history of support for NBA basketball," matod ni Commissioner Adam Silver.
Bisan aprubado na sa Board of Governors, dili pa garantisado nga madayon kini gumikan kay daghan pa ang kinahanglang pagabuhaton.
Hinuon, tungod niini, puwede na nga makigsabot ang NBA kon adunay interesadong manag-iya og team sa Las Vegas ug Seattle.
Gibanabanang $7 billion ngadto sa $10 billion ang kinahanglan sa pagporma og team sa NBA sa kasamtangan. / Gikan sa wires