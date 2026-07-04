NBA mosuway og bag-ong patakaran sa free throw

Suwayan sa National Basketball Association (NBA) pag-gamit ang one free-throw rule sa 2026 Summer League nga duwaon karong buwana didto sa Estados Unidos.
Ang maong patakaran nagpasabot nga kon ma-foul ang player, usa nalang ka free throw ang ihatag kaniya. Kon masulod ang free throw mobalor kini og dos o tres puntos depende kon asa siya na-foul.
Sa kataposang duha ka minuto sa fourth quarter ug sa overtime, ang standard o naandan nga mga patakaran sa free throw ang masunod.
Sa standard nga free throw rule ang player moitsa og duha ka free throws kon na foul sa two-point line o tulo ka free throws kon didto siya na foul sa three-point area.
Kining one free-throw rule gisugdan na paggamit didto sa developmental G League sukad pa sa 2019-20 season aron mas paspas ang dagan sa duwa.
Hinuon, di pa klaro kon ipatuman ba kini inig sugod na gyud sa NBA regular season.
Sa paggawas sa maong balita, nakakuha og negatibo nga reaksiyon ang NBA Commissioner nga si Adam Silver.
Matod pa sa usa ka netizen nga bati kini nga maong rule ug posible nga mopatay sa sport.
Dugang pa sa usa ka netizen nga walay nangita og kausaban sa patakaran sa free throw ug nangano giusab gyud kini sa top management sa liga.
Matod pa sa usa pud ka netizen nga wa’y guba sa maong patakaran og dili kini kinahanglan ilisan.
Padayon pa sa NBA fan nga bati kini kay kon makakuha og foul sa three-point line single free throw nalang ang iitsa sa player sukwahi sa regular nga tulo ka itsa. / RSC