NBA naay bag-ong sistema sa rookie drafting

Giaprubahan sa teams sa National Basketball Association (NBA) ang usa ka reporma aron wala na’y magpapilde og tuyo aron makabaton og mas nga kahigayunan nga makapili og dekalidad nga magduduwa sa sunod nga rookie draft.
Ang karaaan nga polisya naghatag og mas taas nga kahigayunan sa teams nga naa sa labing ubos nga bahin inig human sa regular season aron makadawat sa katungod sa No. 1 overall pick.
Apan sa nanglabay nga katuigan, nagkagrabe ang sitwasyon diin ang teams, nga wala na’y purohan nga makasulod sa playoffs, magpapilde og tuyo sa nahabilin niini nga mga duwa aron mas mosukarap sa ubos.
Apan sa bag-ong sistema, ang tulo ka teams nga naa sa ubos dili na mao ang makadawat og mas taas nga kahigayunan aron makakuha sa No. 1 overall pick.
Ang bag-ong sestima gitawag og “3-2-1” lottery, nga nagtumbok sa gidaghanon sa lottery balls nga madawat sa teams nga naa sa ubos nga bahin.
Unya imbes nga 14, gisaka na sab sa 16 ka teams nga wala nakasulod sa playoffs ang adunay kahigayunan nga makadaog sa No. 1 overall pick.
Sa bag-ong sistema, duha na lang ka lottery balls ang madawat sa tulo ka teams nga naa sa labing ubos, tulo ang makuha sa magsunod pito ka teams unya tag usa sa magsunod nga unom ka teams. / Gikan sa wires