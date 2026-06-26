NBA No. 1 pick di mogamit sa No.3

Inig sugod niya’g duwa sa National Basketball Association (NBA), dili magamit sa No. 1 overall pick sa Washington Wizards nga si AJ Dybantsa ang jersey No. 3 nga maoy iyang gigamit sa college basketball.
Kini gumikan kay mao kini ang numero sa usa sa mga lider sa team nga si Trae Young.
Gipasabot ni Dybantsa nga tungod kay siya ang No. 1 pick, nakadesisyon siyang dugangan na lang og usa ang No. 3 hinungdan nga No. 4 na ang iyang gamiton sa NBA.
Si Dybantsa maoy labing unang No. 1 pick sa Wizards gikan niadtong 2010 diin ilang gipili si John Wall. / Gikan sa wires