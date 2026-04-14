NBA Play-in sugdan na

Sugdan na karong Miyerkules, Abril 15, 2026 (PH time) ang gikahinaman ug kulbahinam nga 2026 National Basketball Association (NBA) Play-in Tournament diin walo ka teams ang magtigi alang sa inilugay sa upat ka nahabiling mga puwesto sa Playoffs.
Sa Eastern Conference, ang No. 7 Philadelphia 76ers mo-host sa No. 8 Orlando Magic samtang ang No. 9 Charlotte Hornets mo-host sa Miami Heat. Parehong magsugod kining mga engkuwentro sa alas 7:30 sa buntag.
Ang modaog tali 76ers ug Magic makasulod na sa Playoffs isip East No. 7 diin ikaharong niini ang East No. 2 Boston Celtics sa 1st round best-of-seven series.
Ang mapilde tali sa 76ers ug Magic aduna pa gihapon paglaom nga makaabante gumikan kay kontrahon pa niini ang modaog tali sa Hornets ug Heat alang sa inilugay sa katapusan ug ikawalong puwesto sa Playoffs sa East diin kontrahon niini ang East No. 1 Detroit Pistons.
Ang mapilde tali sa Hornets ug Heat mosunod na sa mga nanamilit pagkahuman sa regular season.
Sa Western Conference, ang No. 7 Phoenix Suns mo-host sa No. 8 Portland Trail Blazers samtang ang No. 9 Los Angeles Clippers mo-host sa No. 10 Golden State Warriors. Pareho kining sugdan sa alas 10:00 sa buntag.
Ang modaog tali sa Suns ug Portland Trail Blazers mosulod sa Playoffs isip West No. 7 diin naghuwat nga kontra ang West No. 2 San Antonio Spurs sa 1st round.
Ang mapilde tali sa Suns ug Trail Blazers makigsangka sa modaog tali sa Clippers ug Warriors aron ilugan ang katapusan ug ikawalo sab nga luna sa Playoffs sa West diin nag-atang niini nga kontra mao ang defending champion ug overall No. 1 Oklahoma City Thunder.
Ang mapilde tali sa Clippers ug Warriors hingpit na nga manamilit.
Ang tanang mga engkuwentro sa Play-in Tournament makonsiderar nga pulos makapabarog og balhibo ug wala’y tataw nga inilog hilabi na ang tali sa No. 9 ug No. 10 teams, nga pulos knockout games. / Gikan sa wires