NBA usbon ang All-Star game format

Gipahibalo ni NBA Commissioner Adam Silver nga nagplano silang usbon ang format sa All-Star Game karong tuiga nga ipahiga­yon sa San Francisco.

“We’re looking at other formats," saysay ni Silver. "I think there’s no doubt that the players were disappointed as well in last year’s All-Star Game. We all want to do a better job providing competition and entertainment for our fans.”

Wa pa hinuon gitino ni Silver kon unsa nga aspeto ang ilang usbon sa duwa. Igo lang siya mipasumbingay nga ang All-Star Game dili na mosubay sa traditional game format.

Gusto ni Silver nga mas competitive ang All-Star Game.

Sa miaging tuig, gipilde sa Eastern Conference ang Western Conference, 211-186. Ang duha ka kampo nag-combine sa pinakataas nga puntos sa 73 ka tuig nga history sa liga.

Mao pud to ang unang higa­yon nga milapas og 200 pun­tos ang usa ka team. / RSC