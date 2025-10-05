Superbalita Cebu

NBAC, liga sa media practitioners, nabalik na

NBAC, liga sa media practitioners, nabalik na
SunStar Basketball
Published on

Human sa pila ka tuig nga pagkawala, nabalik na ang Newsmen Basketball Association of Cebu (NBAC) nga gibuksan niadtong Sabado, Oktubre 4, 2025, didto sa Mandaue City Sports and Cultural Complex, Dakba­yan sa Mandaue.

Ang partisipante karong tu­iga mao ang defending champion XFM Cebu 88.3, multi-titled dySS/GMA Kapuso, Sunstar/Manila Bulletin, MyTV Cebu/PTV, Bombo Radyo/The Freeman/dyKC/Win Radio, ug Bri­gada/CCTN 47.

Sa opening games, daog ang XFM batok GMA Kapuso, 120-79; samtang ang SunStar Manila Bulletin daog pud kontra MyTV Cebu/ PTV, 92-73. / RSC

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph