NBAC, liga sa media practitioners, nabalik na

Human sa pila ka tuig nga pagkawala, nabalik na ang Newsmen Basketball Association of Cebu (NBAC) nga gibuksan niadtong Sabado, Oktubre 4, 2025, didto sa Mandaue City Sports and Cultural Complex, Dakbayan sa Mandaue.
Ang partisipante karong tuiga mao ang defending champion XFM Cebu 88.3, multi-titled dySS/GMA Kapuso, Sunstar/Manila Bulletin, MyTV Cebu/PTV, Bombo Radyo/The Freeman/dyKC/Win Radio, ug Brigada/CCTN 47.
Sa opening games, daog ang XFM batok GMA Kapuso, 120-79; samtang ang SunStar Manila Bulletin daog pud kontra MyTV Cebu/ PTV, 92-73. / RSC