NBI 7: Azzela Properties hayan mag-atubang, syndicated estafa

Niluwat og subpoena ang National Bureau of Investigation sa Central Visayas (NBI) 7 batok sa property developer nga si Lloyd Adlawan sa Azzela Properties Development Corp. (APDC) human sa reklamo sa gatusan ka mga kliyente nga giingong nibayad para sa housing units apan wala gyud makadawat sa ilang mga propyedad.
Sa interview sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Marso 11, 2026, gipahayag sa NBI 7 nga gipadala ang subpoena sa unang semana sa Marso aron hatagan og higayon ang respondent sa pagpatubag sa iyang habig.
Apan usa ka kawani ni Adlawan ang niadto sa buhatan sa NBI niadtong Miyerkules aron mohangyo nga i-reschedule ang maong inquiry.
Giklaro sa mga awtoridad nga gihatagan nila og igong higayon ang respondent sa pagpakita, apan nipasidaan ang mga imbestigador nga mahimo gihapon silang mopasaka og kaso bisan kon dili kini motungha.
Ang reklamo nanukad sa mga balay sa Minglanilla, diin ang mga homebuyer nakasinati og pila ka tuig nga pagkalangan ug mga problema sa regulasyon sa mga pre-sold nga unit.
Daghang mga nakapalit, lakip na ang mga OFW, ang nibayad og dagkong kantidad hangtod kapin P2 milyunes.
Human sa hapit lima ka tuig, kadaghanan sa mga unit wala masugdi ang konstruksyon, hinungdan nga bakante ra nga lote ang ilang nakuha bisan pa sa kadako o kompleto na ang bayad.
Dugang ni Reniva, wala na siya matingala nga nagpa-reschedule si Adlawan kay mao na kini ang naandan niining “modus” bisan kaniadto sa mga media interview.
Gisusi karon sa NBI 7 ang pagpasaka og mga Syndicated Estafa, Violation sa Cybercrime Prevention Act of 2012, ug Economic Sabotage.
Padayon ang NBI sa pagkolekta ug pag-verify sa mga dokumento ug affidavits gikan sa mga biktima alang sa pormal nga pagpasaka sa kaso. / DPC