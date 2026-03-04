NBI 7 mipalig-on sa kaso batok ni Sean Pajarillo

Naghiusa ang kusog sa National Bureau of Investigation (NBI) 7 ug sa Cebu City Police Office (CCPO) aron paspasan ang imbestigasyon sa mga ‘high-profile’ nga kaso sa dakbayan, lakip na ang hit-and-run nga nipatay sa batan-ong negosyante nga si Kingston Cheng.
Nakigkita ang bag-ong director sa NBI 7 nga si Atty. Jose Ermie Monsanto ngadto sa hepe sa CCPO, Police Colonel George Ylanan, niadtong Miyerkules, Marso 5, 2026.
Atol sa maong panagtagbo ilang gihisgutan ang pakig-alayon kabahin sa nagpadayon nga imbestigasyon sa mga high profile cases ug usa na niini ang kamatayon ni Cheng, niadtong sayo nga bahin sa buwan sa Pebrero.
Gikataho nga mosang-at og linaing kaso ang NBI human nga nakig-alayon sila sa pamilya’ng Cheng ingon man sa medico legal sa Cebu City Medical Center (CCMC).
Aduna nay nakuha nga mga ebidensya ug gipalig-on sa NBI aron nga di mabulilyaso ang maong kaso sa pagsang-at sa korte.
“Gather sad ta’g additional evidence, parallel investigation with regard to the filing of maybe another cases which fall under special offense,”matod ni Monsanto.
Gidugang sa NBI Director nga ang ilang buhatan nagpadayon pa sa pagkuha og mga ebidensya, pagpadala og mga subpoena sa persons of interest nga mahimong makatabang nga mapalig-on ang kaso.
Nahisgutan sab sa kabanay sa biktima ang tinguha nga kalutsan og hold departure order batok sa drayber-suspek nga si Sean Andrew Pajarillo, 21.
Kahinumdoman nga niadtong kaadlawon sa Pebrero 8, 2026, sa Barangay Banilad, Cebu City naligsan ni Pajarillo si Cheng samtang nagbaktas daplin sa dalan ug gikataho nga gibiyaan ang nagkadugo nga biktima.
Nahimong kontrobersyal ang maong hitabo human nga nagnegatibo sa alkohol si Pajarillo sa dihang gipaubos sa liquor test.
Gipasalig ni Monsanto sa publiko nga nagsunod sa kaso ni Cheng ug sa pamilya niini nga ang NBI kon mopasaka man og kaso nagbase sa ebedensya ug ilang gipaneguro nga lig-on ang kaso sa higayon nga ipadangat na sa korte. / AYB